സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (18:04 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏപ്രില് 1 മുതല് കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ നിയമങ്ങളില് വലിയ മാറ്റം വരും. മുമ്പ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരുന്ന മാലിന്യം ഇനി നാലായി തരംതിരിക്കണം. വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമകളെ ഇനി 'ബള്ക്ക് വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റര്മാര്' എന്ന് തരംതിരിക്കും. കൂടാതെ പുതിയ ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികള് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മാലിന്യ നീക്കവും സംസ്കരണവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏകീകൃത ദേശീയ പോര്ട്ടല് സ്ഥാപിക്കും.
മൂന്ന് തലങ്ങളിലായി ഏകോപന സമിതികള് രൂപീകരിക്കും. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ കളക്ടര്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എല്എസ്ജി) സ്ഥാപനങ്ങള്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ നിയമങ്ങള് കര്ശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കാത്തതിന് പിഴ ചുമത്തും. 100 ല് കൂടുതല് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകള്ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പെങ്കിലും അറിയിക്കണം.കൂടാതെ മാലിന്യങ്ങള് വേര്തിരിച്ച് കൈമാറണം. കേരളം വര്ഷങ്ങളായി ഈ നിര്ദ്ദേശങ്ങളില് പലതും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാല് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഔപചാരിക മാറ്റം ഇപ്പോള് ഔദ്യോഗികമാണ്.
ജൈവ (ജൈവവിഘടനം)
അജൈവ (ജൈവവിഘടനം ചെയ്യാത്തത്)
സാനിറ്ററി, ഗാര്ഹിക അപകടകരമായ മാലിന്യം (പുതിയ വിഭാഗം) എന്നിങ്ങനെയാണ് മാലിന്യങ്ങളുടെ വേര്തിരിവ്.
വീടുകളില് നിന്നും അതിന് ഉത്തരവാദികളായ പ്രത്യേക ഏജന്സികളില് നിന്നും നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തിനായി ശേഖരിക്കേണ്ട ആവൃത്തിയും അതിന് ഉത്തരവാദികളായ പ്രത്യേക ഏജന്സികളും ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.