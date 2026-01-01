ബസ് ഓടിക്കൽ കോർപറേഷൻ്റെ പണിയല്ല; നിലപാടിൽ ഉറച്ച് മേയർ വിവി രാജേഷ്

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 1 ജനുവരി 2026 (14:15 IST)
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് വിവാദത്തിൽ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മേയർ വിവി രാജേഷ്. കരാർ പാലിക്കുകയെന്നത് മാത്രമാണ് വിഷയത്തിലുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരം. വിഷയം കൗൺസിൽ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഗതാഗതമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും രേഖാമൂലം പരാതി സമർപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ത്രികക്ഷി കരാർ ഇല്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ തുടർനടപടി അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നഗരത്തിലെ ഇടറോഡുകളിലൂടെ ഉൾപ്പെടെ ഓടിയിരുന്ന 113 ബസുകൾ ലാഭകരമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഗതാഗതമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിൽ കെഎസ്ആർടിസി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ഈ ബസുകൾ നഗരത്തിനുളളിൽ ഓടിയാൽ മതിയെന്ന് മേയർ വിവി രാജേഷ് നിലപാട് എടുത്തതോടെയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്. മറ്റ് ഡിപ്പോയിലേക്ക് പോയ ബസുകൾ തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന ആവശ്യവും കോർപറേഷൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
2023 ഫെബ്രുവരി 21ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും സ്മാർട്ട് സിറ്റിയും കെഎസ്ആർടിസിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണമെന്നും റൂട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നതിലടക്കം കരാർ ലംഘനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മേയർ നേരത്തെ
വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഇടറോഡുകളിലടക്കം വാഹനസൗകര്യമില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ റോഡുകളിൽ ബസ് എത്തണം എന്നാണ് ആവശ്യമെന്നും കത്ത് നൽകിയാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോർപ്പറേഷന് ബസുകൾ തിരികെ നൽകുമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി 150 ബസുകൾ വെറെ ഇറക്കുമെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ്കുമാറിൻറെ പ്രതികരണം. അതേസമയം കോർപ്പറേഷന് ബസ് തിരിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ബസ് കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിൽ മാത്രമേയിടുവെന്ന വാശിയില്ലെന്നും കോർപ്പറേഷന് ഇഷ്ട്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തോടുള്ള വിവി രാജേഷിൻ്റെ പ്രതികരണം.