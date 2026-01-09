സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
വിഐപി, പ്രവാസി വോട്ടര്മാര്ക്ക് നേരിട്ട് ഹിയറിങ്ങില് പങ്കെടുക്കാതെ തന്നെ ആവശ്യമായ രേഖകള് സമര്പ്പിച്ച് വെരിഫിക്കേഷന് പ്രക്രിയ പൂര്ത്തിയാക്കാമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് ഡോ. രത്തന് യു. കേല്ക്കര് പറഞ്ഞു. സമര്പ്പിച്ച രേഖകള് തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല് നടപടിക്രമങ്ങള് ഉടനടി പൂര്ത്തിയാക്കാന് ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസര് (ERO) അല്ലെങ്കില് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസര് (AERO) എന്നിവര്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
പ്രവാസി വോട്ടര്മാര്ക്കോ വിഐപി വോട്ടര്മാര്ക്കോ ഒരു ഹിയറിംഗ് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുമ്പോള്, ERO അല്ലെങ്കില് AERO മുമ്പാകെ നേരിട്ട് ഹാജരാകാതെ തന്നെ ഷെഡ്യൂള് ചെയ്ത തീയതിയില് പ്രസക്തമായ രേഖകള് സമര്പ്പിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രേഖകള് തൃപ്തികരമാണെങ്കില് പരിശോധന പൂര്ത്തിയാക്കുകയും വോട്ടര് പട്ടികയില് വോട്ടര്മാരെ ഉള്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രവാസി വോട്ടര്മാര്ക്കും വിഐപി വോട്ടര്മാര്ക്കും ഈ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ERONET സംവിധാനം പൂര്ണ്ണമായും പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. കേല്ക്കര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.