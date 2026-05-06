ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026
വിതുര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ പടികള്‍ക്കടിയില്‍ നിന്ന് അണലിയെ കണ്ടെത്തി

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (19:04 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വിതുര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വല്‍റ്റി ജീവനക്കാരാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. അവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ പരുത്തിപ്പള്ളിയിലെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോണ്‍സ് ടീമിനെ (RRT) അറിയിച്ചു. താമസിയാതെ RRT അംഗം റോഷ്നി ആശുപത്രിയിലെത്തി കുഞ്ഞന്‍ അണലിയെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി.

അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ പടികള്‍ക്കടിയിലുളള ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിനുള്ളിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ നേരത്തെ പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ച് ദ്വാരം അടച്ചിരുന്നു. RRT സംഘം പഞ്ഞി നീക്കം ചെയ്ത് കുഞ്ഞു അണലിയെ പുറത്തെടുത്തു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതല്‍ പാമ്പുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പരിശോധന തുടരുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.


