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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (10:34 IST)

'ഇന്ധന സെസ് കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല'; മലക്കംമറിഞ്ഞ് സതീശൻ

അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇതേകുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പഠിച്ച ശേഷം പറയാമെന്നായിരുന്നു സതീശന്റെ നിലപാട്

VD Satheesan on Fuel Tax in Kerala
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (10:34 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (10:36 IST)
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പെട്രോൾ, ഡീസൽ അധിക നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ നിലപാടിൽ മലക്കംമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ഇന്ധനവില ഉയരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനം അധിക നികുതി വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അധിക നികുതി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം അദ്ദേഹം. 
 
പെട്രോളിനും ഡീസലിനുമുള്ള അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനോടു സതീശൻ ഒന്നിലേറെ തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇതേകുറിച്ച് സതീശനു മിണ്ടാട്ടമില്ല. 'അധിക നികുതി കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല' എന്നതാണ് സതീശന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്. 
 
അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഇതേകുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പഠിച്ച ശേഷം പറയാമെന്നായിരുന്നു സതീശന്റെ നിലപാട്. അതുപറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ധന അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം നൽകുന്ന തീരുമാനമെടുക്കാൻ സതീശനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. 
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