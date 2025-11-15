രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 15 നവംബര് 2025 (14:12 IST)
തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് മുട്ടട വാര്ഡില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കാന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വൈഷ്ണ സുരേഷിനു തിരിച്ചടി. വോട്ടര് പട്ടികയില് പേരില്ലാത്തതിനാല് വൈഷ്ണയ്ക്കു മത്സരിക്കാന് സാധിക്കില്ല.
കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാര്ഥി എന്ന നിലയില് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥി നേതാവാണ് വൈഷ്ണ. കോര്പറേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും വാര്ഡിലെ വോട്ടര്പട്ടികയില് പേര് ഉണ്ടെങ്കിലേ കൗണ്സിലിലേക്ക് മത്സരിക്കാന് കഴിയൂ എന്നതാണ് ചട്ടം. വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ പേര് സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. സിപിഎമ്മിന്റെ പരാതി അംഗീകരിച്ചാണ് പേര് നീക്കം ചെയ്തത്. അപ്പീല് നല്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം.
വോട്ടര് പട്ടികയില് വൈഷ്ണയുടെ പേര് ഇല്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു സിപിഎം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതിനാല് പട്ടികയില് പേര് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാല് വൈഷ്ണയ്ക്ക് നാമനിര്ദേശപത്രിക സമര്പ്പിക്കാനുമായില്ല. പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വൈഷ്ണയുടെ അപേക്ഷയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെ പരാതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഹിയറിങിനുശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്.