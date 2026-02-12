വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സതീശൻ തന്നെ, മറ്റ് നേതാക്കൾ പുറകിലെന്ന് കനഗോലു സർവേ റിപ്പോർട്ട്

VD Satheeshan
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:41 IST)
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ വി ഡി സതീശന്‍ മറ്റ് നേതാക്കളേക്കാള്‍ വളരെ മുന്നില്‍. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനായ സുനില്‍ കനഗോലു നടത്തിയ സര്‍വേയിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെസി വേണുഗോപാല്‍,ശശി തരൂര്‍ തുടങ്ങിയവരേക്കാള്‍ സതീശന്‍ മുന്നിലാണെന്നാണ് സര്‍വേ പറയുന്നത്.

നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ചാല്‍ സതീശന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യമെന്നാണ് സര്‍വേയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കണമോ എന്നതിനെ പറ്റിയും സര്‍വേയില്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു.


