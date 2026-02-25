ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സോളാര്‍ വൈദ്യുതി ഇറക്കുമതിക്ക് 126% തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തി യുഎസ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:04 IST)
ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സോളാര്‍ ഇറക്കുമതിക്ക് 126% പ്രാഥമിക തീരുവ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്ക് 86% മുതല്‍ 143% വരെയും ലാവോസിന് 81% വരെയും പ്രാരംഭ തീരുവകള്‍ യുഎസ് വാണിജ്യ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശ സബ്സിഡികളുടെ നിര്‍ണ്ണയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിരക്കുകള്‍.

2025 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ യുഎസിലേക്കുള്ള സോളാര്‍ മൊഡ്യൂള്‍ ഇറക്കുമതിയുടെ 57% ഇന്ത്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ലാവോസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ബ്ലൂംബെര്‍ഗ്‌നെഫ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2024-ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സോളാര്‍ ഇറക്കുമതിയുടെ മൂല്യം 792.6 മില്യണ്‍ ഡോളറായിരുന്നു. ഇത് 2022-ലെ മൂല്യത്തിന്റെ 9 മടങ്ങിലധികം വരും.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ ട്രംപിന്റെ വ്യാപകമായ ആഗോള താരിഫുകളില്‍ നിന്ന് ഈ തീരുവകള്‍ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഈ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയുമായി ഒരു ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.


