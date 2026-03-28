ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026
തിരുവനന്തപുരത്ത് എംസിസി ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഡിഎഫിന്റെ 'ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി' ബസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്‌ക്വാഡ് തടഞ്ഞു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:28 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിന്‍കീഴ് മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രീതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികൃതരുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റി. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന യു.ഡി.എഫിന്റെ 'ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി' ബസിന്റെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്‌ക്വാഡ് തടഞ്ഞു. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബസ് തടഞ്ഞത്.

ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി പദ്ധതിയുടെ പോസ്റ്ററുകളും യു.ഡി.എഫ് പ്രചാരണ സാമഗ്രികളും പതിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് മണ്ഡലത്തിനുള്ളില്‍ സൗജന്യ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ ഒരു പൂര്‍വദൃശ്യം വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഈ സംരംഭം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്‌ക്വാഡ് ഇടപെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ദിര ഗ്യാരണ്ടി സൗജന്യ ബസ് യാത്രയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണം ലഭിച്ചതായി രമ്യഹരിദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 'ടെക്‌സ്‌റ്റൈല്‍സ്, വീട്ടുജോലിക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി സ്ത്രീകള്‍ ദിവസത്തില്‍ രണ്ടുതവണ ബസ് സര്‍വീസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈ പണം ലാഭിക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയുമെങ്കില്‍ അത് അവര്‍ക്ക് വലിയ സഹായമാകുമെന്നും അവര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.


