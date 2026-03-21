കൊച്ചിയില്‍ രണ്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളും വീടിനുളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 21 മാര്ച്ച് 2026 (19:48 IST)
കൊച്ചി: എറണാകുളം വടുതലയിലാണ് സംഭവം. രണ്ട് സ്ത്രീകളും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേരെ വീടിനുള്ളില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മരിച്ചവര് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളാണ്. ചികിത്സയ്ക്കായി ആസ്റ്റര് മെഡ്സിറ്റിയില് എത്തിയ ഇവര് വാടക മുറിയില് താമസിക്കുകയായിരുന്നു.
മരിച്ചവര് എല്ലാ പേരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചുവരികയാണെന്ന് അയല്ക്കാരന് പറഞ്ഞു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടര് നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.