വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേര്‍ കൂടി ചികിത്സയില്‍; ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ഇന്ന് വരും

Food, Healthy Food, Unhelathy Food, Precautions for hotel food, ഹോട്ടലില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ കയറുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:21 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേര്‍ കൂടി ചികിത്സ തേടി. തലസ്ഥാന നഗരി സ്വദേശികളാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയത്. മരിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശികള്‍ കഴിച്ച അതേ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നാണ് ഇവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. ഇവര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലുകളില്‍ പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കാന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.

അതേസമയം കൊല്ലം സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരുടെയും മരണത്തില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റാഷിദ ബീവയുടെയും മരുമകന്‍ ഷാജിയുടെയും പാത്തോളജി ഫലം ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത ലഭിക്കൂ. ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഭക്ഷണ സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ഇന്ന് ലഭിക്കും.


