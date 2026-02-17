ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026
ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു, വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടല്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:29 IST)
കൊല്ലം: നിലമേലില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേര്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചു. നിലമേലില്‍ റഷീദ ബീവി (58), മരുമകന്‍ ഷാജി (42) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്തെ മുഹ്യിദ്ദീന്‍ ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപമുള്ള അസ്മക് ഹോട്ടലില്‍ നിന്നാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 9:30 ഓടെ കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേര്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. കഴിച്ചതില്‍ മത്സ്യ വിഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

ഇവരില്‍ നാലുപേരെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ടുപേര്‍ പിന്നീട് മരിച്ചു. ഒരാളുടെ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലും മറ്റേയാളുടെ മൃതദേഹം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷാജിയുടെ ഭാര്യ സജിമോള്‍ (39) പാരിപ്പള്ളി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. അവരുടെ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല.

അതേസമയം മരണകാരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഹോട്ടല്‍ അടപ്പിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഹോട്ടലില്‍ ഉടന്‍ പരിശോധന നടത്തും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണിത്. വളരെ പഴകിയ മത്സ്യമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഹോട്ടലില്‍ പരിശോധന പോലും നടത്തുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു.


