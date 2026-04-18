തീപിടിത്തമുണ്ടായി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട് ഐസിയുവുകള്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു

Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില് 2026 (14:25 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തീപിടുത്തം നടന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലെ സൂപ്പര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ പ്രധാന ഐസിയുകളില് രണ്ടെണ്ണമായ സര്ജിക്കല്, ട്രോമ ഐസിയുകള് ഇപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പകരമുള്ള താല്ക്കാലിക സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടര്മാരുടെ വിമര്ശനം ഉയരുന്നു. ഐസിയു വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കിടക്കകളുടെ ക്ഷാമത്തിന് കാരണമായെന്നും തുണികൊണ്ടുള്ള പാര്ട്ടീഷനുകള് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ഹോക്ക് ഐസിയുവിലെ അവസ്ഥ മോശമാണെന്നും ഡോക്ടര്മാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രോഗികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് ജനറല് സര്ജറി വിഭാഗം മേധാവി മെഡിക്കല് കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനോട് ഈ വിഷയം ഔദ്യോഗികമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മള്ട്ടി സൂപ്പര്-സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ സര്ജിക്കല്, ട്രോമ ഐസിയുവില് മാര്ച്ച് 17 നാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. 7, 8 വാര്ഡുകളിലെ താല്ക്കാലിക ഐസിയുവുകളിലേക്ക് രോഗികളെ ഉടന് മാറ്റി. വെന്റിലേറ്റര് സഹായം ആവശ്യമുള്ള ചിലരെ പിന്നീട് അടുത്തുള്ള ബ്ലോക്കിലെ മെഡിക്കല് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. കൂടാതെ ബ്ലോക്കിലെ ഓപ്പറേഷന് തിയേറ്ററില് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തിരുന്ന കാര്ഡിയോതൊറാസിക് ശസ്ത്രക്രിയകള് നിര്ത്തിവച്ചു. അതേസമയം ഐസിയു ഉടന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാക്കുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് ഉറപ്പുനല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തീപിടുത്തത്തെത്തുടര്ന്ന് ഇലക്ട്രിക്കല് ഇന്സ്പെക്ടറേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് വൈകിയതായി മെഡിക്കല് കോളേജ് പ്രിന്സിപ്പല് ഡോ. പി. കെ. ജബ്ബാര് പറഞ്ഞു. 'ട്രോമ ഐസിയു ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ വീണ്ടും തുറക്കും. സര്ജിക്കല് ഐസിയു കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും - ഒരുപക്ഷേ അടുത്ത വാരാന്ത്യത്തോടെ,' വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താല്ക്കാലിക അടച്ചുപൂട്ടല് കാരണം രോഗികള്ക്ക് അസൗകര്യം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.