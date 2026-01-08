യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വന്നാല്‍ ആഭ്യന്തരം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കൈകാര്യം ചെയ്യും: എകെ ബാലന്റെ പ്രസ്താവന ഇടതുമുന്നണിയുടെ അഭിപ്രായമല്ലെന്ന് ടിപി രാമകൃഷ്ണന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് വന്നാല് ആഭ്യന്തരം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന എകെ ബാലന്റെ പ്രസ്താവന
ഇടതുമുന്നണിയുടെ അഭിപ്രായമല്ലെന്ന് എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് ടി പി രാമകൃഷ്ണന്. യുഡിഎഫ് ഭരിച്ചാല് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഇടതു മുന്നണിയോ സിപിഐഎമ്മോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എ കെ ബാലന് ചില കാല്ക്കുലേഷനുകള്ക്ക് പുറത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ഞങ്ങള്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് പോലും വരില്ല. പിന്നെയല്ലേ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ആഭ്യന്തരമേല്ക്കുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കെ ബാലന് വര്ഗീയതയ്ക്കെതിരായി നിലപാട് എടുക്കുന്ന നേതാവാണെന്നും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വന്നാ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് വിശദാംശങ്ങള് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരെ ഒരുകാലത്തും വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇടതുമുന്നണി എന്നും നുണ പ്രചാരണവുമായി കോണ്ഗ്രസ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.