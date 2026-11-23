കറിപ്പൊടികളിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലും മാരക കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം!, പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
മലയാളികളുടെ അടുക്കളകളില് നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിപ്പൊടികളിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലും ആരോഗ്യത്തിന് അതീവ ഹാനികരമായ വിഷരാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. എറണാകുളം കാക്കനാട്ടെ റീജിയണല് അനലറ്റിക്കല് ലബോറട്ടറിയില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗുരുതരമായ ഈ കണ്ടെത്തല്. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖകളിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ വീഴ്ചകള് തുറന്നുകാട്ടുന്ന വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നത്.
2021 ജനുവരി ഒന്നു മുതല് 2026 ഒക്ടോബര് 31 വരെയുള്ള കാലയളവില് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലാണ് വിഷാംശം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മനുഷ്യശരീരത്തിന് മാരകമായ എഥിയോണ് (Ethion), ഫെന്പ്രോപാത്രിന് (Fenpropathrin), ക്ലോര്പൈറിഫോസ് (Chlorpyrifos) തുടങ്ങിയ കീടനാശിനികളുടെ അംശമാണ് കറിപ്പൊടികളിലും വെളിച്ചെണ്ണയിലും കണ്ടെത്തിയത്.
അതേസമയം, ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കുന്ന ഈ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ ബ്രാന്ഡ് പേരുകളോ നിര്മ്മാതാക്കളുടെ വിവരങ്ങളോ പുറത്തുവിടാന് അധികൃതര് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് സാമ്പിളുകള് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുമ്പോള് ബ്രാന്ഡ് വിവരങ്ങള് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാലാണ് പേരുകള് ലഭ്യമല്ലാത്തതെന്നാണ് ലബോറട്ടറി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. മുന്കാലങ്ങളില് നടത്തിയ പരിശോധനകളില് മായം കലര്ന്നതും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതുമായ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ പേരുകള് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്, നിലവിലെ ഒളിച്ചുകളിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. വിഷം കലര്ന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാനുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശമാണ് ഇതിലൂടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് വിമര്ശകര് പറയുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പരിശോധനാ നിരക്കുകള് കുത്തനെ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതും സാധാരണക്കാര്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ 2,124 രൂപയായിരുന്ന പരിശോധനാ ഫീസ് വിവിധ പരിശോധനകള്ക്കായി 10,000 മുതല് 12,000 രൂപ വരെയായാണ് ഉയര്ത്തിയത്. ഇതോടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരത്തില് സംശയമുണ്ടായാല് പോലും സ്വന്തം നിലയില് പരിശോധന നടത്തുന്നത് സാധാരണക്കാര്ക്ക് അപ്രാപ്യമായി. 2021 മുതല് 2026 ഒക്ടോബര് വരെയുള്ള കാലയളവില് കാക്കനാട്ടെ ലബോറട്ടറിക്ക് പരിശോധനാ ഫീസായി മാത്രം 1.92 കോടിയിലധികം രൂപ ലഭിച്ചതായും വിവരാവകാശ രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിത്യോപയോഗ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളില് മാരക രാസവസ്തുക്കള് കലരുന്നത് തടയാന് പരിശോധനകള് കര്ശനമാക്കണമെന്നും, കുറ്റക്കാരായ കമ്പനികളുടെ പേരുകള് പരസ്യപ്പെടുത്തി മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം.