ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (10:56 IST)
ഇടുക്കി: മാലിന്യ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഹില് സ്റ്റേഷനിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിര്ദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി പ്രകാരം വാഹനങ്ങളില് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികള് ഉടന് പ്രവേശന ഫീസ് നല്കേണ്ടിവരും. മൂന്നാര് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര് ഈ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മൂന്ന് മുതല് നാല് മാസത്തിനുള്ളില് ഈ നിര്ദ്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിലവിലെ നിര്ദ്ദേശം പ്രകാരം ചെറിയ വാഹനങ്ങള്ക്ക് 30 രൂപയും വലിയ വാഹനങ്ങള്ക്ക് 100 രൂപയും ഈടാക്കാം. ഫീസ് ഘടന വാഹനത്തിന്റെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അന്തിമ നിരക്കുകള് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. നിരക്കുകള് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊതുജന പ്രതിനിധികള്, പാര്ട്ടി നേതാക്കള്, സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികള്, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള് എന്നിവരുമായി അധികൃതര് ചര്ച്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.