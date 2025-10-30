സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തെരുവ് നായ പരിപാലനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി തിരുവനന്തപുരത്തെ നെടുമങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ പോര്ട്ടബിള് എബിസി സെന്റര് ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലായി ഏഴ് പോര്ട്ടബിള് എബിസി യൂണിറ്റുകള് കൂടി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പൊതുജനങ്ങളില് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യത്തിന് സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയാണിത്. പോര്ട്ടബിള് എബിസി മോഡല് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് ഈ വര്ഷത്തെ ബജറ്റില് 12 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് സെന്ററുകള് പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വന്ധ്യംകരണ, വാക്സിനേഷന് പരിപാടികള് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എയര് കണ്ടീഷന് ചെയ്ത ഓപ്പറേഷന് തിയേറ്റര് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ യൂണിറ്റിനായി നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭ ഭൂമി, വെള്ളം, വൈദ്യുതി സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തില് നഗരസഭയിലെ തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കും. രണ്ട് വെറ്ററിനറി സര്ജന്മാരുടെ ഒരു സംഘം അടുത്ത 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്രതിദിനം 7 മുതല് 10 വരെ വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയകള് നടത്തും. ഒരു മൃഗത്തിന് 2,200 രൂപ നിരക്കില് സര്ക്കാര് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വന്ധ്യംകരിച്ച നായ്ക്കളെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം പ്രത്യേകം രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത 35 കൂടുകളില് പാര്പ്പിക്കും. ഈ സമയത്ത് വൈദ്യസഹായം, ഭക്ഷണം, ആന്റി റാബിസ് വാക്സിനേഷന് എന്നിവ നല്കും. തുടര്ന്ന് അവയെ അവയുടെ യഥാര്ത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വിടും.