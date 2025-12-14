തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പിണറായിസത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി, പിണറായി മതേതര നിലപാടുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിച്ചു : പി വി അൻവർ

അഭിറാം മനോഹർ|
തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പിണറായിസത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടിയെന്ന് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പി വി അന്വര്. മരുമകന് മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുന്നില് നിന്ന് നേരിട്ട് നയിച്ച കോഴിക്കോട് പോലും പരാജയമുണ്ടായി. പിണറായിയില് നിന്ന് മതേതര നിലപാടാണ് ജനം പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഉണ്ടായത് അതല്ല, മതേതര നിലപാടുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് പിണറായി ചെയ്തത്. സര്ക്കാരിന് തുടരാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പി വി അന്വര് പറഞ്ഞു.
2026ല് നൂറു സീറ്റിലധികം നേടാന് യുഡിഎഫിനാകും. തൊഴിലാളി വിഭാഗവും മതേതര മനുഷ്യരും എല്ഡിഎഫിനെ കൈവിട്ടു. തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് ഒരിടത്തും മത്സരിച്ചില്ല. യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പി വി അന്വര് പറഞ്ഞു.