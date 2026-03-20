കോഴിക്കോട് ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് മൂന്ന് വയസ്സുകാരി മരിച്ച സംഭവം: മൂന്ന് കുട്ടികളില്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (14:16 IST)
കോഴിക്കോട്: ഷിഗെല്ല
ബാധിച്ച് മൂന്നര വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂര് ആനക്കുഴിക്കര സ്വദേശിനിയാണ് മരിച്ചത്. ഈ കുട്ടി പഠിച്ചിരുന്ന അങ്കണവാടിയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികള്ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടെത്തി. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് കുട്ടി രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഇന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കുട്ടികളെ കൂടാതെ ആനക്കുഴിക്കര പ്രദേശത്തെ അഞ്ച് പേര്ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് രോഗം പടരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ദഹനനാളത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയയാണ് രോഗത്തിന് കാരണം. വയറിളക്കം, പനി, വയറുവേദന, ഛര്ദ്ദി, ക്ഷീണം, മലത്തില് രക്തം, എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്. മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും പഴകിയ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില് രോഗം വേഗത്തില് പടരും.
രോഗികളുടെ വിസര്ജ്ജ്യവുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുന്നതിലൂടെ രോഗം പടരും. രണ്ട് മുതല് ഏഴ് ദിവസം വരെ ലക്ഷണങ്ങള് കാണപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോള് ലക്ഷണങ്ങള് കൂടുതല് നേരം നീണ്ടുനില്ക്കും. ചിലരില് രോഗലക്ഷണങ്ങള് ഒന്നും കാണിച്ചേക്കില്ല. പനി, രക്തം കലര്ന്ന മലം, നിര്ജ്ജലീകരണം അല്ലെങ്കില് ക്ഷീണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കില് വൈദ്യസഹായം തേടുക. എല്ലാവരിലു രോഗം ഗുരുതരമല്ല.