തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അത്യാധുനിക മെട്രോ, ചെലവ് 8,000 കോടി, ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചു
കെഎംആര്എല് സമര്പ്പിച്ച രൂപരേഖ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിശദമായി പഠിക്കും.
തിരുവനന്തപുരത്തിനായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അത്യാധുനിക മെട്രോ സംവിധാനമാണെന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ റെയില് ലിമിറ്റഡ്. പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ മെട്രൊയാകും ഇതെന്നാണ് കെഎംആര്എല് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഡല്ഹി മെട്രോ റെയില് കോര്പ്പറേഷനുമായി ചേര്ന്നാണ് രൂപരേഖ കെഎംആര്എല് തയ്യാറാക്കിയത്.
നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയ്ക്കായി പ്ലാന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകള്
ടെക്നോപാര്ക്ക്, വിമാനത്താവളം, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് തുടങ്ങി തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ആദ്യഘട്ട പാത രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 31 കിലോമീറ്ററാണ് ആദ്യഘട്ടമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോ പാര്ക്ക്, വിമാനത്താവളം, തമ്പാനൂര് ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, മെഡിക്കല് കോളേജ് എന്നിവയെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് മെട്രോ കടന്നുപോവുക. 8000 കോടിയാണ് നിര്മാണചെലവായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കെഎംആര്എല് സമര്പ്പിച്ച രൂപരേഖ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിശദമായി പഠിക്കും. സര്ക്കാര് അംഗീകാരം ലഭിച്ചശേഷം കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ അനുമതിക്കായി സമര്പ്പിക്കും.ALSO READ: അനാശാസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇടപാടുകാരും കുറ്റക്കാർ, കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി