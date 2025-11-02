തിരുവനന്തപുരം പിടിക്കാൻ ശബരീനാഥൻ, തദ്ദേശതിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയാകും

അഭിറാം മനോഹർ|
തദ്ദേശ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് പിടിക്കാന് കെ എസ് ശബരീനാഥന് എംഎല്എയെ കളത്തിലിറക്കി പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാന് കോണ്ഗ്രസ്. തെരെഞ്ഞെടുപ്പില് കവടിയാര് വാര്ഡില് ശബരീനാഥനെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്നലെ ഡിസിസി ഓഫീസില് ചേര്ന്ന കോര് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില് തീരുമാനമായത്. കോര്പ്പറേഷന് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് കരുത്ത് കാണിക്കാന് മുതിര്ന്ന നേതാക്കളെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന എഐസിസി നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്നാണ് തീരുമാനം.
ശബരീനാഥന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശാസ്തമംഗലം വാര്ഡ് വനിതാ സംവരണ മണ്ഡലമായതിനാല് തൊട്ടടുത്ത വാര്ഡായ കവടിയാറിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി ഭാരവാഹികളെയും കെഎസ്യു, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ഭാരവാഹികളെയും മത്സരിപ്പിച്ച് കോര്പ്പറേഷന് പിടിക്കാന് എല്ലാ ശ്രമവും നടത്താനാണ് കോണ്ഗ്രസില് ധാരണയായിരിക്കുന്നത്.
മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് പരമാവധി സീറ്റുകള് പിടിക്കാനാണ് ശബരീനാഥന് എംഎല്എയെ കോണ്ഗ്രസ് കളത്തിലിറക്കുന്നത്. ശബരിയെ മുന്നിര്ത്തിയുള്ള പ്രചാരണത്തിലൂടെ നഗരത്തിലെ യുവാക്കളെ അടക്കം ആകര്ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് പാര്ട്ടി വിലയിരുത്തുന്നത്.