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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (09:13 IST)

3 ദിവസം മുൻപെ ശ്രീലേഖ രാജിവെച്ചു, രാജിക്കത്ത് മേയർ മറച്ചുവെച്ചു, ഒടുക്കം പുറത്ത് വിട്ട് ശ്രീലേഖ

പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപിണക്കം പരസ്യമാകാതിരിക്കാനായി കൗണ്‍സിലര്‍ ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ രാജിക്കത്ത് മേയര്‍ മറച്ചുവെച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം.

R Sreelekha
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (09:15 IST)
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പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ പടലപിണക്കം പരസ്യമാകാതിരിക്കാനായി കൗണ്‍സിലര്‍ ആര്‍ ശ്രീലേഖയുടെ രാജിക്കത്ത് മേയര്‍ മറച്ചുവെച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം. നിലവില്‍ ഭരണപ്രതിസന്ധിയിലുള്ള കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ രാജി കൂടുതല്‍ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഭയന്നാണ് മേയര്‍ വിവരം മറച്ചുവെച്ച് നേതൃത്വത്തെ ഇടപെടുത്തി പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആര്‍ ശ്രീലേഖ തന്റെ രാജിവിവരണ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇടുകയായിരുന്നു. 
 
 സെപ്റ്റംബര്‍ 30നാണ് ശ്രീലേഖ മേയറുടെ ഓഫീസില്‍ തന്റെ രാജിക്കത്ത് എത്തിച്ചത് അത് കഴിന്‍ മൂന്നാം നാള്‍ ശനിയാഴ്ച പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തപ്പോഴും മേയര്‍ വി വി രാജേഷ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.  പകരം വസ്തു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം കൗണ്‍സിലര്‍ അജിന്‍ 10 ലക്ഷം കൈക്കൂലി ചോദിച്ചെന്ന ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. അഴിമതിപ്രശ്‌നം കാണിച്ച് രാജിവിവരം മറയ്ക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാല്‍ ശ്രീലേഖ ശാസ്തമംഗലം വാര്‍ഡിന്റെ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ രാജികത്ത് പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു.
 
 സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഏക കോര്‍പ്പറേഷനായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീലേഖയുടെ രാജിക്കത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് പാര്‍ട്ടിയെ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാപ്പാ കേസില്‍ ജയിലിലായ വാഴോട്ടുകോണം കൗണ്‍സിലര്‍ ആര്‍ സുഗതന്റെ അയോഗ്യത തലയ്ക്ക് മുകളില്‍ വാളായി നില്‍ക്കെയാണ് പാര്‍ട്ടിക്ക് പുതിയ വെല്ലുവിളി. സുഗതന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങളില്‍ അനുകൂല വിധി നേടാന്‍ ബിജെപിക്കായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ സുഗതന്റെ ജയിലിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതനും പൗണ്ടുകടവ് വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറുമായ സുധീഷ് കുമാറാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് സഹായകമായത്.
 
ഇതിനിടെയാണ് നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞ് ശ്രീലേഖ ശാസ്തമംഗലം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കാന്‍ മുതിരുന്നത്. നേരത്തെ ശ്രീലേഖയെ മേയറാക്കുമെന്ന് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നെങ്കിലും അവസാനനിമിഷം മേയര്‍ സ്ഥാനം രാജേഷിന് നല്‍കുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കും മുന്‍പ് ശ്രീലേഖ ഇറങ്ങിപോയിരുന്നു. നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സീറ്റ് നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രീലേഖ തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു.
 
 ശ്രീലേഖ രാജി തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ച് നിന്നാല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഭരണസമിതി തുലാസിലാകും. ആകെ 101 സീറ്റുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ബിജെപിയുടെ സീറ്റ് നില 49 ആയി ചുരുങ്ങും. എല്‍ഡിഎഫിന് 29 സീറ്റും യുഡിഎഫിന് 20 സീറ്റുമാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. 2 സ്വതന്ത്രര്‍ ഒപ്പം നില്‍ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഭരണസമിതിക്കുള്ളത്. അതേസമയം ശ്രീലേഖയെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ബിജെപി നേതൃത്വം തുടരുകയാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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