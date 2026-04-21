ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

പാമ്പുകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ സസ്യങ്ങളാണ്, അബദ്ധത്തില്‍ പോലും വീടിനടുത്ത് നടരുത്

snake
ശ്രീനു എസ്| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (18:25 IST)
ചില ചെടികള്‍ പാമ്പുകള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. വീടിനു ചുറ്റും അവ നടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാല്‍ ഇതറിയാതെ നമ്മളില്‍ മിക്കവരും അത്തരം ചെടികള്‍ വീട്ടില്‍ നടാറുണ്ട്. പാമ്പുകള്‍ പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥയില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പ്രാണികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ അവ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി സസ്യങ്ങള്‍, കുറ്റിക്കാടുകള്‍, നിലത്തെ ദ്വാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പാമ്പുകള്‍ അഭയം തേടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ചിലതരം സസ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥയും പാമ്പുകളെ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോള്‍. പാമ്പുകള്‍ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തേക്ക് വരുന്നത് തടയാന്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

മുല്ലപ്പൂ ചെടിയില്‍ പാമ്പുകള്‍ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ചില വിശ്വാസങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ശക്തമായ, മധുരമുള്ള സുഗന്ധം പാമ്പുകളെ ആകര്‍ഷിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, മുല്ലപ്പൂവിന്റെ കുറ്റിച്ചെടി ഇടതൂര്‍ന്നതാണ്, ഇത് പാമ്പുകള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഒളിത്താവളമാക്കി മാറ്റും. ചെടിയുടെ സമീപം നനഞ്ഞ കുഴികളോ പ്രാണികളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍, അത് പാമ്പുകളെ കൂടുതല്‍ ആകര്‍ഷിക്കും, കാരണം ഇവ അവയുടെ ജീവിതത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും അനുകൂലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധം മാത്രമാണ് കാരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പൂര്‍ണ്ണമായും ശരിയല്ല.

ഇംഗ്ലീഷ് ഐവി, മണി പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഇടതൂര്‍ന്ന വള്ളികള്‍ പോലുള്ള ഇടതൂര്‍ന്നതും തണുത്തതും ഈര്‍പ്പമുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷം നല്‍കുന്നതിനാല്‍ പാമ്പുകള്‍ പലപ്പോഴും നിലം പൊത്തി നില്‍ക്കുന്ന സസ്യങ്ങളില്‍ ഒളിക്കുന്നു. അത്തരം സ്ഥലങ്ങള്‍ പാമ്പുകള്‍ക്ക് ചൂടില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും വിശ്രമിക്കാനും ഇരയെ പിടിക്കാനും (പ്രാണികള്‍, പല്ലികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ എലികള്‍ പോലുള്ളവ) സഹായിക്കുന്നു. ഈ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളും വള്ളികളും നല്ല മറവ് നല്‍കുന്നു, ഇത് പാമ്പുകളെ വേട്ടക്കാരില്‍ നിന്നോ മനുഷ്യരില്‍ നിന്നോ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. അത്തരം സസ്യങ്ങള്‍ വളരെക്കാലം വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കില്‍, അവ പാമ്പുകളുടെ സ്ഥിരമായ ആവാസ കേന്ദ്രമായി മാറിയേക്കാം.


