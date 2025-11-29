അറബിക്കടല്‍ ഇരമ്പി വന്നാലും രാഹുലിനെതിരെ എടുത്ത നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് വിഡി സതീശന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 29 നവംബര് 2025 (09:08 IST)
അറബിക്കടല് ഇരമ്പി വന്നാലും രാഹുലിനെതിരെ എടുത്ത നിലപാടില് മാറ്റമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്. രാഹുലിനെതിരായ നടപടിയും ബോധ്യങ്ങളില് നിന്നെടുത്ത തീരുമാനമെന്ന് വിഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനം കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അതില് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
കൊച്ചിയില് നടന്ന ഹോര്ത്തൂസ് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്ത ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് വിഡി സതീശന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം രാഹുല് മങ്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹര്ജി കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രിന്സിപ്പല് സെക്ഷന് കോടതിയാണ് ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നത്. യുവതിയുമായി ദീര്ഘകാലമായി സൗഹൃദബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് രാഹുല് ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.
എന്നാല് പീഡന ആരോപണം രാഹുല് നിഷേധിച്ചു. ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയോ ഗര്ഭചിത്രത്തിനു നിര്ബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. കൂടാതെ പോലീസിന്റെ അതിവേഗ നീക്കത്തിന് പിന്നില് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും രാഹുല് ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.