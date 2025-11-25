കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതില്‍ ഒരു തടസ്സവുമില്ല: കെ മുരളീധരന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 25 നവംബര് 2025 (10:48 IST)
കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതില് ഒരു തടസ്സവുമില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരന്. രാഹുലിനെതിരെ സര്ക്കാര് നടപടിയെടുത്താല് നിലവിലെ പാര്ട്ടി അച്ചടക്ക നടപടി കടുപ്പിക്കുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ തെളിവുകള് പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മുരളീധരന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
രാഹുല് മാങ്കോട്ടത്തില് ഇപ്പോള് പാര്ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്ന് പുറത്താണെന്നും സര്ക്കാരിന് ഏത് തീരുമാനവും എടുക്കാന് ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നും അതിനുപകരം സര്ക്കാരില് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആള്ക്കാര് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാന് അല്ല നടക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പുതിയ ശബ്ദരേഖ താന് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പരിശോധിച്ച ശേഷം പറയാമെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു. വിഷയത്തില് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി.