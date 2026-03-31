സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (17:40 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ഗാര്ഹിക എല്.പി.ജി., പെട്രോള്/ ഡീസല് എന്നിവയുടെ വിതരണത്തില് യാതൊരു പ്രതിസന്ധിയും നിലവിലില്ലെന്ന് സിവില് സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണര് അറിയിച്ചു. കൊമേഴ്സ്യല് എല്.പി.ജി. വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ എല്.പി.ജി. വിതരണത്തില് തടസ്സങ്ങള് ഒന്നും ഇല്ല.
മാര്ച്ച് 29 ലെ സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ സെമി-എസ്സന്ഷ്യല് വിഭാഗത്തില് ഉള്പ്പെടുന്ന ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് റെയില്വേ കാറ്ററിങ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യകതയുടെ 100 ശതമാനം ആയി എല്.പി.ജി. വിതരണം വര്ധിപ്പിച്ചും, ഹോട്ടല്, റസ്റ്റോറന്റ്, ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ബേസ്ഡ് സര്വീസുകളില് ഉള്പ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ ആകെ ആവശ്യകതയുടെ 62 ശതമാനം എല്.പി.ജി. വിതരണം നടത്തുവാനും നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ ശരാശരി എല്.പി.ജി. ഉപഭോഗം 753.01 MT ആയിരുന്നു, നിലവില് 496.99 MT (ആകെ ആവശ്യകതയുടെ 66 ശതമാനം) വിതരണം നടത്തുവാന് നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
പൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള പരാതികള് അറിയിക്കുന്നതിന് എല്ലാ താലൂക്കിലും എല്.പി.ജി. കണ്ട്രോള് റൂമുകള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാത് താലൂക്ക് പരിധിയില് വരുന്ന പരാതികള് ബന്ധപ്പെട്ട താലൂക്ക് കണ്ട്രോള് റൂമുകളില് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതാത് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എല്.പി.ജി. കണ്ട്രോള് റൂം പ്രവര്ത്തിച്ചു വരികയാണ്. താലൂക്ക് കണ്ട്രോള് റൂമില് അറിയിച്ചിട്ട് നടപടി തൃപ്തികരമല്ല എങ്കില് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കണ്ട്രോള് റൂമുകളില് പരാതി നല്കാവുന്നതാണ്.