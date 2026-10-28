വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു; കായംകുളത്ത് മോഷണക്കേസ് പ്രതി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി
വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിച്ച മോഷണക്കേസ് പ്രതി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തള്ളിമാറ്റി ആശുപത്രിയില് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.
കായംകുളം : വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിച്ച മോഷണക്കേസ് പ്രതി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തള്ളിമാറ്റി ആശുപത്രിയില് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കായംകുളം മണ്ണാശ്ശേരില് വീട്ടില് നസീം (21) ആണ് കായംകുളം ഗവ. ആശുപത്രി വളപ്പില് നിന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ചാടിപ്പോയത്. ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പ്രതിയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് പോലീസ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 3.15 ഓടെ കായംകുളം റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് സംശയസാഹചര്യത്തില് കണ്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് റെയില്വേ പോലീസ് ഇയാളെ തടഞ്ഞുനിര്ത്തി ചോദ്യം ചെയ്തത്. യാത്രാ ടിക്കറ്റോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റോ ഇല്ലാതെ ഇയാള് സ്റ്റേഷനില് ചുറ്റിപറ്റി നില്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ വിവരശേഖരണത്തിലാണ് ഇയാള് കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത മോട്ടോര് സൈക്കിള് മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. റെയില്വേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് കൂടുതല് നടപടികള്ക്കായി കായംകുളം ലോക്കല് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം ഗവ. ആശുപത്രിയില് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിക്കുകയും പരിശോധനകള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടന് തന്നെ പ്രതി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശക്തിയായി തള്ളിമാറ്റി തെക്കുഭാഗത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉടനടി പിന്തുടര്ന്നെങ്കിലും ഇയാളെ പിടികൂടാനായില്ല.