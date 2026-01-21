ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്‌ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇപ്പോഴും രാഹുലിന്റെ ഫോണില്‍; ഹൈക്കോടതിയില്‍ ആദ്യ പരാതിക്കാരി

Rahul Mamkoottathil, Sexual assault case, Crime, Congress
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (08:45 IST)
ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നഗ്‌ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇപ്പോഴും രാഹുലിന്റെ ഫോണിലുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ആദ്യ പരാതിക്കാരി. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എക്കെതിരായ ആദ്യ ബലാത്സംഗകേസിലെ പരാതിക്കാരി നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ആരോപണം. പ്രതിക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കിയാല്‍ നഗ്‌ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്താക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു. രാഹുലിന് ജാമ്യം നല്‍കുന്നതിനെ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ശക്തമായ എതിര്‍ത്തു.

ബലാത്സംഗത്തില്‍ സാരമായ പരുക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും പരാതിക്കാരി കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു. നേരത്തേ രാഹുലിന്റെ ജാമ്യം കോടതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. തിരുവല്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലായിരുന്നു ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിച്ചത്. രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട വാദ പ്രതിവാദത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വിധി പ്രസ്താവം. അതിജീവിതയുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്താകാതിരിക്കാനാണ് അടച്ചിട്ട കോടതിമുറിയില്‍ വാദം കേട്ടത്.

എന്നാല്‍ രാഹുലിനെതിരായ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്‍ ശാസ്തമംഗലം അജിത് കുമാറിന്റെ വാദം. ഇരുവരും തമ്മില്‍ നടന്നത് ഉഭയസമ്മതപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു. മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നിലവില്‍ സമാന കേസില്‍ പ്രതിക്ക് ഹൈകോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും നിയമസഭാംഗമാണെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.


