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മെഡിക്കല് അശ്രദ്ധയെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്: മന്ത്രി മുരളീധരന്
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല് അശ്രദ്ധയെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഉത്തരവാദികളായവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്. സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലെ രോഗി പരിചരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി നടപടികള് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ബിജെപി എംഎല്എ വി മുരളീധരന് നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രീകരണ പ്രമേയത്തിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മെഡിക്കല് അശ്രദ്ധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് സര്ക്കാര് കര്ശന നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആശുപത്രികളില് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ പ്രോട്ടോക്കോള് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും തിരക്ക് തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ് സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താനും ആശുപത്രികള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഡോക്ടര്മാര്ക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാര്ക്കും വേണ്ടി ഓറിയന്റേഷന് പ്രോഗ്രാമുകള് നടത്തിവരുന്നു, അതേസമയം രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളെ അവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ അറിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഫാക്കല്റ്റി അംഗത്തിനും ഒരു നഴ്സിംഗ് ഓഫീസര്ക്കും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് തറയില് രോഗികളെ പാര്പ്പിക്കുന്ന രീതി കഴിയുന്നത്ര ഇല്ലാതാക്കാനും സര്ക്കാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
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