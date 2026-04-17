നവീകരിച്ച ശംഖുമുഖം ബീച്ച് മെയ് അവസാനത്തോടെ തുറക്കും

WEBDUNIA|
Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില് 2026 (11:16 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും തീരദേശ സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ശംഖുമുഖം ബീച്ച് മെയ് അവസാനത്തോടെ തുറന്നേക്കും. ബീച്ചിലെ ജോലികള് അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് ജലസേചന വകുപ്പ് പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കി. അടുത്ത 50 ദിവസത്തിനുള്ളില് ഇത് പൂര്ത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കടുത്ത തീരദേശ മണ്ണൊലിപ്പ് കാരണം സമീപ വര്ഷങ്ങളില് ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ട ഐക്കണിക് ബീച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷന് ഒരു പ്രധാന മുഖംമിനുക്കല് നല്കുന്നതിനാണ് 14 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയും പ്രധാന ബീച്ച് ഏരിയ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും സന്ദര്ശകരുടെ സ്ഥിരമായ ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കടല്ത്തീരത്ത് നടന്ന നാവിക ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതെന്ന് വകുപ്പിലെ ഒരു മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.