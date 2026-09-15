18 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശം പിഎസ്സി തള്ളി
തിരുവനന്തപുരം: 18 അധ്യാപക തസ്തികകളിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ നിര്ദ്ദേശം കേരള പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന് (പി.എസ്.സി.) തള്ളി. ഈ മാസം ഒക്ടോബര്, നവംബര് മാസങ്ങളില് കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന 18 തസ്തികകളിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാന് സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നലെ ചേര്ന്ന പി.എസ്.സി. യോഗം ഈ നിര്ദ്ദേശം തള്ളാന് തീരുമാനിച്ചു. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളില് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെയും കാലാവധി മൊത്തത്തില് മാത്രമേ നീട്ടാന് ചട്ടങ്ങള് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പി.എസ്.സി. വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇക്കാര്യത്തില് കേരള ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശം കമ്മീഷന് തള്ളി. ഈ വിഷയം പരിഹരിച്ചതിനുശേഷം പുതുക്കിയ ശുപാര്ശ സമര്പ്പിക്കുന്നതില് സര്ക്കാര് കാലതാമസം വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തില് കാലാവധി അവസാനിച്ച 18 തസ്തികകളില് ഒന്നിനായി പി.എസ്.സി. പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂള് മലയാളം അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്കുള്ള പുതിയ ലിസ്റ്റാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.