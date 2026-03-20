വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളെ വര്‍ണ്ണാഭമാക്കാനുള്ള നീക്കം വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു; വെള്ള നിറം തുടരും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:57 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുടെ നിര്‍ബന്ധിത വെള്ള നിറം മാറ്റി വര്‍ണ്ണാഭമാക്കാനുള്ള ഗതാഗത വകുപ്പിലെ ചില മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രമം വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. 9-ാം തീയതി നടന്ന സംസ്ഥാന ഗതാഗത അതോറിറ്റി യോഗത്തില്‍ വെള്ള നിറം മാറ്റി മുമ്പത്തെ ബഹുവര്‍ണ്ണ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയിരുന്നു.
എന്നാല്‍ ഗതാഗത കമ്മീഷണറുടെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ അവഗണിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള നീക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിനുശേഷം നിര്‍ത്തിവച്ചു.

2022 ഒക്ടോബറില്‍ വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ അഞ്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബസ് അപകടത്തിന് ശേഷമാണ് വെള്ള നിറം നിബന്ധന ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. വെള്ള നിറം ടൂറിസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്ന പരാതികളെ തുടര്‍ന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 2024 ജൂലൈയിലും സമാനമായ ഒരു ശ്രമം നടന്നിരുന്നെങ്കിലും അത് വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു.

ബസ് ഉടമ കൂടിയായ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ബി) യുടെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ ഓഡിയോ സന്ദേശം ചോര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ വെള്ള നിറ നിയമം നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓഡിയോയില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടിരുന്നു.


