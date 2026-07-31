തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റാല് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാനുള്ള ബാധ്യത തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി
തെരുവുനായ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റാല് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാനുള്ള ബാധ്യത തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കണ്ണൂര് എരിവേശി പഞ്ചായത്തിലെ സ്വദേശിക്ക് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്ന് കീഴ്കോടതി വിധി ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇകാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പഞ്ചായത്തിന് പരാതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന കാരണത്താല് ഉത്തരവാദിത്വത്തില് നിന്ന് ഒഴിയാനാകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ധനക്കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമപരമായ ബാധ്യതയില് നിന്ന് ഒഴിയാനാവില്ലെന്നും പൊതുനിരത്തുകള് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ഓരോ പൗരനുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.
കണ്ണൂര് ശ്രീകണ്ഠപുരം സ്വദേശിക്ക് 10000 രൂപയും ആറുശതമാനം പലിശയും നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്കാനായിരുന്നു കീഴ്കോടതിവിധി. അതേസമയം പഞ്ചായത്തില് തെരുവുനായ ശല്യം ഇല്ലെന്നും സംഭവം നടന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണെന്നുമാണ് പഞ്ചായത്ത് വാദിച്ചത്.