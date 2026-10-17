മിനി കൂപ്പര് അപകടക്കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികള്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു
കൊച്ചി: മൂന്നുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പര് അപകടക്കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികള്ക്ക് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. അന്വേഷണം നിര്ണായക ഘട്ടത്തിലാണെന്ന പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി നടപടി. കാര് ഓടിച്ചിരുന്ന സുഹൈല് സജീവ്, വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നിനവ്, അമീര് ജോയല് എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകള് കോടതി തള്ളി.
ഒന്നാം പ്രതിക്കെതിരെ നരഹത്യയ്ക്കും, മറ്റ് രണ്ടുപേര്ക്കെതിരെ കുറ്റകൃത്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നതിനും (abetment) ആണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. അമിതവേഗതയിലെത്തിയ മിനി കൂപ്പര് കാര്, ഇയാസ്, ഗോപിക, ദേവിക എന്നിവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് മൂന്നുപേരും മരിച്ചു.