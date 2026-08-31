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  4. The Chief Minister will meet visitors at the Secretariat only three days a week
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (20:17 IST)

മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ആഴ്ചയില്‍ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം സന്ദര്‍ശകരെ കാണും; സെപ്റ്റംബര്‍ 2 മുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (20:17 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പൊതു അവധി ദിവസങ്ങള്‍ ഒഴികെ തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5:30 വരെ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാവുന്നതാണ്.
 
ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളപ്പിലുള്ള പരാതി പരിഹാര സെല്ലില്‍ വെച്ച് മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ എന്നിവരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം നേരില്‍ കാണും. ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് സന്ദര്‍ശകരെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് കാണുകയുള്ളൂ. മുന്‍കൂട്ടി അനുമതി (അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ്) നേടിയവര്‍ക്കും ഈ സമയത്ത് ഓഫീസിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാന്‍ സാധിക്കും. സെപ്റ്റംബര്‍ 2 ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ ഈ പുതിയ ക്രമീകരണം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനും പരാതികള്‍ വേഗത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. 
 
മുഖ്യമന്ത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരാതി പരിഹാര സെല്ലില്‍ നേരിട്ട് പരാതികള്‍ നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതല്‍ 5 മണി വരെ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പരാതികള്‍ സ്വീകരിക്കും.
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