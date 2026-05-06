ട്രാഫിക് നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പോയ പാര്‍ട്ടി വാഹനം; 2024ന് ശേഷം വാഹനത്തിന് ലഭിച്ചത് 18 പിഴ ചെലാന്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (16:16 IST)
ട്രാഫിക് നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പോയ പാര്‍ട്ടി വാഹനം. കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പിണറായി വിജയന്‍ ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിച്ച സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള വാഹനം തുടര്‍ച്ചയായി ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് വിവരം

2024 ന് ശേഷം ഇതുവരെ 18 പിഴ ചെല്ലാനുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ ഒന്നില്‍ പോലും പിഴ അടച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിവിധ കേസുകളിലായി 13750 രൂപയാണ് പിഴയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അമിതവേഗം, സിഗ്‌നല്‍ ലംഘനം എന്നിവയ്ക്കും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിക്കാത്തതിനുമാണ് പിഴ ലഭിച്ചത്.

12 തവണയാണ് സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഇടാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് പിഴ ഈടാക്കിയത്. കൂടാതെ 120 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ പോയതിനും പിഴയുണ്ട്. അമിത ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന നാല് എയര്‍ ഹോണുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചതിന് 2023 വാഹനത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


