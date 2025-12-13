തലസ്ഥാനത്ത് കണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം; നഗരസഭ ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തതില്‍ ശശി തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 13 ഡിസംബര് 2025 (18:48 IST)
തലസ്ഥാനത്ത് കണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ശശി തരൂര്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടിയതില് ശശി തരൂര് അഭിനന്ദിച്ചു. കൂടാതെ ബിജെപിയുടെ തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ വിജയത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
ജനങ്ങള് മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഫലം കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ദൃശ്യമാക്കുന്നതെന്നും തരൂര് പറഞ്ഞു. എല്ഡിഎഫിന്റെ ദീര്ഘകാല ഭരണത്തിനെതിരെ ആയ ജനവികാരം ആണ് യുഡിഎഫിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം എക്സികുറിച്ചു
അതേസമയം ജനവിധിയില് നിന്ന് സര്ക്കാര് പാഠങ്ങള് പഠിക്കണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയി വിശ്വം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എല്ഡിഎഫിന് അനുകൂലമല്ലെന്നും ജനവിധിയെ മാനിക്കുന്നതായി ബിനോയ് വിശ്വം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കും. സര്ക്കാരിനെതിരായ വികാരം ഉണ്ടായോ എന്നതടക്കം പരിശോധിക്കും.