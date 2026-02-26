സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:09 IST)
മികച്ച അഭിനയത്തിനുള്ള അവാര്ഡ് മന്ത്രിക്ക് നല്കണമെന്നും കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകര് അടുത്തുപോലും പോയിട്ടില്ലെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരന്. മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിന് മര്ദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിന് പിന്നില് തിരക്കഥയാണെന്നും കെ മുരളീധരന് ആരോപിച്ചു. പ്രവര്ത്തകര് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയാണ് കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ പോയതെന്നും പോലീസ് മന്ത്രിയെ ശാന്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നു എന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ഇപ്പോള് പാര്ട്ടി ഓഫീസ് പോലെയാണ്. വാര്ത്ത വായിക്കുന്നതുപോലെ അഭിനയത്തിലും മന്ത്രി മിടുക്കിയാണ്. മികച്ച അഭിനയത്തിനുള്ള അവാര്ഡ് മന്ത്രിക്ക് നല്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം പുതിയ സ്പീക്കര് വരുന്നത് സ്പീക്കര് കസേരയില് ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ് ഷംസീര്. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന്റെ നിലയിലേക്ക് ഷംസീര് പോകരുതെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില് 5 കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകരെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രിയോടെയാണ് ഇവരെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കിയത്. 'കൊല്ലടാ' എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തില് പരിക്കേല്പ്പിച്ചെന്നാണ് കെ എസ് യു പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരായ കേസ്. എ കെ ജി ആശുപത്രിക്ക് മുന്നില് കരിങ്കൊടി കാണിച്ച 6 യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവര്ത്തകരെയും റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലെ ഫ്ളാഗ് പോസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചതടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവര്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്.