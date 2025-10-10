സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഒക്ടോബര് 2025 (17:17 IST)
കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയില് ഡോക്ടര്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരെ അക്രമത്തില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പാര്ലമെന്റില് ഒരു സ്വകാര്യ ബില് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കോണ്ഗ്രസ് ശശി തരൂര്
നിലവിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് അത്തരമൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് കാലതാമസമില്ലാതെ പാസാക്കണമെന്ന് കേരള സര്ക്കാരിനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് വെച്ച് ഒരാള് വടിവാള് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഡോ. വിപിന് മരിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശം. അമീബിക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ബാധിച്ച് അടുത്തിടെ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായ അക്രമിയെ സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കേരള സര്ക്കാര് ഇപ്പോള് ഈ നിയമം നിലവിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് കൊണ്ടുവരികയും കാലതാമസമില്ലാതെ പാസാക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതമായ തൊഴില് സാഹചര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പൊതുജനാരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് ശക്തമായ സുരക്ഷാ നടപടികള് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കില് യോഗ്യതയുള്ളതും അര്പ്പണബോധമുള്ളതുമായ ഡോക്ടര്മാര് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ജോലി തേടും ഇത് കേരളീയരെ അപകടത്തിലാക്കുകയും നമ്മുടെ വ്യാപകമായി പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ മാതൃകയെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നടപടിയെടുക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പോഴാണെന്നും തരൂര് പറഞ്ഞു.