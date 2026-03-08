തിങ്കള്‍, 9 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഷൂ: മംഗലാപുരത്തുനിന്നും തൃശ്ശൂരില്‍നിന്നും പതിനായിരങ്ങള്‍ ഒഴുകിയെത്തി, കടയുടമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ഞായര്‍, 8 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:14 IST)
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറയിലെ ഒരു ചെരുപ്പ് കടയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഷൂസ് വാങ്ങാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കടയിലേക്ക് എത്തിയത് പതിനായിരങ്ങള്‍. സംഭവത്തില്‍ എട്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചതിന് ട്രെന്‍ഡ്‌സ് ഫാക്ടറി ഉടമ ഉള്‍പ്പെടെ എട്ട് ജീവനക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 20,000 ത്തോളം പേരാണ് കടയ്ക്ക് മുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ മംഗലാപുരത്തുനിന്നും തൃശ്ശൂരില്‍ നിന്നുമാണ് എത്തിയത്. വന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജെന്‍ ദ കുട്ടികളായിരുന്നു.

കടയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഒരു രൂപ നോട്ടുമായി ആദ്യം എത്തുന്നയാള്‍ക്ക് ഷൂസ് നല്‍കുമെന്ന് കടയുടമ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പരസ്യം കണ്ട് പുലര്‍ച്ചെ 3 മണി മുതല്‍ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജെന്‍ ദ കുട്ടികള്‍ കടയുടെ മുന്നില്‍ തടിച്ചുകൂടി. രാവിലെ കട തുറന്നപ്പോള്‍ ജെന്‍ ദ സംഘം അകത്തേക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടവും തിക്കും തിരക്കും രൂപപ്പെട്ടു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണാതീതമാകുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കടയുടമ തന്നെയാണ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

പോലീസ് എത്തിയിട്ടും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍
കഴിയാതെ വന്നപ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ലാത്തി ചാര്‍ജ് നടത്തി. ലാത്തി ചാര്‍ജില്‍ ഒന്നിലധികം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. അനുമതിയില്ലാതെ കട വീണ്ടും തുറക്കരുതെന്ന് പോലീസ് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കി.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :