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  4. Temperatures in the state are likely to rise by up to 4°C above normal today
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (09:49 IST)

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സാധാരണയെക്കാള്‍ 4 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാന്‍ സാധ്യത; മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (09:56 IST)
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സംസ്ഥാനത്ത് സെപ്റ്റംബര്‍ 8 വരെ സാധാരണയെക്കാള്‍ 3 മുതല്‍ 4 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഉയര്‍ന്ന ചൂട് സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം, നിര്‍ജലീകരണം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.
 
പകല്‍ 11 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 3 വരെ നേരിട്ട് വെയില്‍ ഏല്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ദാഹമില്ലെങ്കിലും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഛഞട, സംഭാരം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. അയഞ്ഞ, ഇളം നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുകയും കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, കാര്‍ബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങള്‍ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. കുട്ടികള്‍, പ്രായമായവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, കിടപ്പുരോഗികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. തൊഴിലാളികള്‍ ജോലി സമയം ക്രമീകരിച്ച് ആവശ്യമായ വിശ്രമവും കുടിവെള്ളവും ഉറപ്പാക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കുടിവെള്ളവും മതിയായ വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കണം. പൊതുപരിപാടികളില്‍ തണലും കുടിവെള്ളവും ഒരുക്കണം.
 
ചൂട് കൂടുന്നതിനാല്‍ തീപിടിത്തത്തിനും കാട്ടുതീയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെയും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ പാലിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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