ഡിജിറ്റൽ സർവേ കേരള മാതൃക പഠിക്കാൻ തെലങ്കാന സർവേ സംഘം, റവന്യൂ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 16 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:22 IST)
കേരളത്തില് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമഗ്ര ഡിജിറ്റല് ഭൂവിവര സംവിധാനമായ എന്റെ ഭൂമി (ILIMS) സംയോജിത പോര്ട്ടല് പഠിക്കുന്നതിനായി തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ നാഷണല് സര്വേ-റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാഷണല് ഇന്ഫോര്മാറ്റിക്സ് സെന്റര് (NIC) പ്രതിനിധികളും ഉള്പ്പെട്ട സംഘം രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം എത്തി.
സംഘം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ. രാജന് നെ സമീപിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തി. റവന്യൂ, സര്വേ, രജിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുകള് സംയോജിപ്പിച്ച് കേരളത്തില് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല് സര്വേ മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സമാനമായ രീതികള് തെലങ്കാനയിലും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും പ്രായോഗിക വശങ്ങളും പഠിക്കുക എന്നതാണ് സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സന്ദര്ശനത്തിനിടയില് സംഘം, സംസ്ഥാനത്തെ റവന്യൂ, സര്വേ, രജിസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കൂടാതെ, പിടിപി നഗറിലെ സര്വേ ട്രെയിനിംഗ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് നടക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിലും അവര് പങ്കെടുക്കും.
പഠന സംഘത്തില് തെലങ്കാന സര്വെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര് പ്രസന്ന ലക്ഷ്മി, സര്വെ ഇന്സ്പെക്ടര് എം നാഗേന്ദര്, സര്വെയര് മാരായ ടി സസ്യാറാണി, കെ വിനയകുമാര്, നാഷണല് ഇന്ഫര്മാറ്റിക്സ് സീനിയര് ഡയക്ടര്മാരായ വിജയമോഹന്, ഭാഗ്യരേഖ , ഡയറക്ടര് എസ് കൃഷ്ണ, റവന്യു തഹസില്ദാര് സായി കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവരാണ് പിടിപി നഗറിലെ സര്വെ ട്രെയിനിംഗ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് പരിശീലനത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നത്.