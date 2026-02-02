സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 2 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:13 IST)
നെഞ്ച് വേദനയെ തുടര്ന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ആന്ജിയോഗ്രാം നടത്തും. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് തന്ത്രിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പൂജപ്പുരയില് നിന്നാണ് തന്ത്രിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്. നെഞ്ചുവേദനയും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടുന്നതായി തന്ത്രി ജയില് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ശബരിമല സ്വര്ണകൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷ ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളകേസില് നടന് ജയറാമിനെ എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്തു. ചെന്നൈയിലെ വീട്ടില് വച്ചായിരുന്നു നടനെ എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി നിരവധി തവണ പൂജകള്ക്കായി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശബരിമലയില് വച്ചാണ് പോറ്റിയുമായി ബന്ധം തുടങ്ങുന്നതെന്നും ജയറാം മൊഴി നല്കി.
പോറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടോ തട്ടിപ്പോ അറിയില്ലെന്നും കട്ടിള പാളി സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷനില് പൂജിച്ചപ്പോഴും പോറ്റി വിളിച്ചപ്പോള് പങ്കെടുത്തിരുന്നെന്നും ജയറാം വ്യക്തമാക്കി. സ്വര്ണ്ണക്കള്ള കേസില് ജയറാം സാക്ഷിയാകും.