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ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എന് പ്രശാന്തിന്റെയും ബി അശോകിന്റെയും സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിച്ചു
ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എന് പ്രശാന്തിന്റെയും ബി അശോകിന്റെയും സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷമായി എന് പ്രശാന്ത് സസ്പെന്ഷനിലാണ്. ബി അശോക് സസ്പെന്ഷനിലായിട്ട് ഒന്നര മാസം ആയി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലകിനെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വിമര്ശിച്ചതിനാണ് എന് പ്രശാന്തിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.
പിണറായി വിജയനെയും മുന് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും വിമര്ശിച്ച് അഭിമുഖം നല്കിയതിന് പിന്നാലെ ബി അശോകനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു.
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7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.