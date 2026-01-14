സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (20:18 IST)
കോടതിയിലെ പരസ്യ വിമര്ശനത്തില് ജഡ്ജിക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്ജിയുമായി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക ടിബി മിനി. ജഡ്ജി ഹണി വര്ഗീസിനെതിരെയാണ് ടിബി മിനി ഹര്ജി നല്കിയത്. പരസ്യമായി തന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന് അഭിഭാഷക ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. വിചാരണ സമയത്ത് അഭിഭാഷ കോടതിയില് വന്നത് പത്ത് ദിവസത്തില് താഴെയാണെന്നും അരമണിക്കൂര് മാത്രമാണ് അഭിഭാഷക കോടതിയില് ഉണ്ടാകാറുള്ളതെന്നും ടിബി മിനിക്കെതിരെ വിചാരണ കോടതി വിമര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു.
കോടതിയില് ഉണ്ടാവുമ്പോള് ഉറങ്ങുന്നത് പതിവാണെന്നും വിശ്രമസ്ഥലം എന്ന രീതിയിലാണ് അഭിഭാഷക കോടതിയെ കാണുന്നതെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞിരുന്നു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്ജികള് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയാണ് വിചാരണ കോടതിയുടെ വിമര്ശനം.
ടിബി മിനി എത്തിയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചത്. അന്ന് കോടതിയില് അഭിഭാഷ ഹാജരായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിനുശേഷം പുറത്തുപോയി കോടതിയെ വിമര്ശിക്കുന്നതെന്നും വിചാരണ കോടതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.