വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അടിമയായിരിക്കുമെന്ന് മോദിയോട് പറഞ്ഞു : സുരേഷ് ഗോപി

തിരുവനന്തപുരം|
രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:47 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ ദീര്ഘകാല സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പിന്നില് തന്റെ ഇടപെടല് നിര്ണായകമായിരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. 2014ല് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ നേരില് കണ്ട് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി കേരളത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പദ്ധതി യാഥാര്ഥ്യമായാല് ജീവിതകാലം മുഴുവന് അടിമയായിരിക്കുമെന്ന് മോദിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകമെഴുതിയാല് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാള് താനായിരിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രബജറ്റിനെ പറ്റി നുണകള് എഴുതി മാധ്യമങ്ങള് ചര്ച്ച വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇരുപതാം നൂടാണ്ടില് മോഹന്ലാല് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. 2014ല് ഞാന് എന്റെ നേതാവിനെ കണ്ടെത്തി. 2014ല് ആദ്യമായി ഗുജറാത്തില് വെച്ച് മോദിയെ കണ്ടപ്പോള് ഞാന് മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന ഡിമാന്ഡ് വിഴിഞ്ഞമായിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം എങ്ങനെ യാഥാര്ഥ്യമായി എന്ന് മോദി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയാല് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാള് ഞാനായിരിക്കും. സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് ആകാനാണ് തന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ആവര്ത്തിച്ചു.