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'ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് എല്ലാ സഹായവും ലഭിക്കും'; മേപ്പാടി ഉരുള്പൊട്ടലില് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി സുരേഷ് ഗോപി
തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടലില് അഞ്ച് പേര് മരിച്ച സംഭവത്തില് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ആത്മാര്ത്ഥമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര് ഇത്തരം അപകടങ്ങളില്പ്പെടുന്നത് വേദനാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ പേരില് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ഭാവിയില് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് ആവശ്യമായ പാഠങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം ഉരുള്പൊട്ടലിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അപകടസ്ഥലത്തുനിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാന് ജില്ലാ കളക്ടര് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും അത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഗൗരവതരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ റിപ്പോര്ട്ടുകള് സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ ഓഫീസിന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി പങ്കുവെച്ചതായി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നല്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്കി.
പ്രധാനമന്ത്രി നിലവില് വിദേശ സന്ദര്ശനത്തിലാണെങ്കിലും സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പൂര്ണ്ണമായി ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സാഹചര്യം നിലവില് സര്ക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക സഹായമോ വിദഗ്ധ സഹായമോ ആവശ്യമായി വന്നാല് അത് നല്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തയ്യാറാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.
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വയനാട് ദുരന്തം: പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ, കടുത്ത വിമർശനം
വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ. അശാസ്ത്രീയമായി കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിനു കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമാണിത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെന്നും മണ്ണു കൂട്ടിയിട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിൽ അപകടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അധികൃതർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദം.