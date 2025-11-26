ബുധന്‍, 26 നവം‌ബര്‍ 2025
എസ്ഐആറിന് സ്റ്റേ ഇല്ല; കേരളത്തിന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി ഡിസംബര്‍ 2 ന് വിധി പറയും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 26 നവം‌ബര്‍ 2025 (18:07 IST)
കേരളത്തില്‍ സ്പെഷ്യല്‍ ഇന്റന്‍സീവ് റിവിഷന്‍ (എസ്ഐആര്‍) തടസ്സമില്ലാതെ തുടരാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പുനഃപരിശോധനാ പ്രക്രിയ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ സ്റ്റേ അനുവദിക്കാന്‍ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഡിസംബര്‍ 2 ന് പരിഗണിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹര്‍ജിയില്‍ ഇടപെടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അപ്പോള്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.

ഡിസംബര്‍ 1 നകം സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതി തമിഴ്നാടിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേരളത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്ഐആര്‍ കേസില്‍ തമിഴ്നാടിന്റെ അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. കേരളത്തിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും കമ്മീഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയ വേഗത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കില്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെയല്ല സാഹചര്യമെന്ന് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തമിഴ്നാടിനോടും കേരളത്തോടും സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.


