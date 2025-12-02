'കേരളത്തില്‍ എസ്ഐആര്‍ നടപടികള്‍ തുടരുക': തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് സുപ്രീം കോടതി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 2 ഡിസംബര് 2025 (17:24 IST)
കേരളത്തില് സ്പെഷ്യല് ഇന്റന്സീവ് റിവിഷന് (എസ്ഐആര്) പ്രക്രിയ തുടരാന് സുപ്രീം കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എസ്ഐആറിന്റെ തിരക്കേറിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും മൂലം ഭരണമേഖലയില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
എന്നാല് ഈ മേഖലയില്
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കണ്ടെത്തി. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില് 88 ശതമാനം ഡിജിറ്റലൈസേഷന് ജോലികളും പൂര്ത്തിയായതിനാല് ബാക്കി കൂടി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതില് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്ജി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില് കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല. അതേസമയം സംസ്ഥാനം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങള് ന്യായമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.