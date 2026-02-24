ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ആശ്വാസം; നവകേരള സര്‍വേ റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:57 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: നവകേരള സര്‍വേ റദ്ദാക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. നവകേരള സര്‍വേയില്‍ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ ജനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാനും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും സര്‍ക്കാരിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്. കേസിലെ എതിര്‍ കക്ഷികള്‍ക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. പദ്ധതികള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തരം പരിശോധനകള്‍ നടത്താമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് സര്‍വേ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ചെലവ് 20 കോടി രൂപയായി അനുവദിച്ചു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി നിയമങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി സര്‍വേ റദ്ദാക്കി.

ബജറ്റ് വിഹിതമോ സാമ്പത്തിക അനുമതിയോ ഇല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. നവകേരള സര്‍വേ സര്‍ക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.


